Prefeitura de Embaúba Divulga Segundo Caso Confirmado de Coronavírus

A Prefeitura de Em–baúba por meio de Secretaria de Saúde divulgou o segundo caso confirmado de Coronavírus no município. Trata-se de uma mulher, de 47 anos, está em isolamento domiciliar.

O primeiro caso confirmado também foi divulgado nesta semana, trata-se de um homem, de 27 anos, também está em isolamento domiciliar. Ambos foram considerados como casos importados. De acordo com o boletim do coronavírus, ainda há outros cinco suspeitos e um descartado.

Ações de prevenção foram intensificadas, tais como a desinfecção nas ruas e ambientes onde há maior fluxo de pessoas. O serviço é executado pelos profissionais da Vigilância Sanitária. O trecho de maior atenção fica no centro da cidade, onde se concentra grande parte da atividade comercial e de serviços do município com lojas, supermercados, agências bancárias e órgãos públicos. A desinfecção dos espaços públicos é feita solução de hipoclorito de sódio com cloro ativo e água, que elimina bactérias, vírus e microorganismos. Todo procedimento desinfecção é feito por profissionais devidamente capacitados, que realizam o trabalho de forma segura e totalmente protegidos pelos EPIs adequados para tal procedimento. o trabalho é sempre realizado ao final do dia, quando não há praticamente a circulação de pessoas nos espaços atendimento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local