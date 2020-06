Prefeitura De Catiguá Realiza Hoje Audiência Pública Via On-Line

A Prefeitura Municipal de Catiguá realiza hoje (05) a Audiência Pública de apresentação e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais alcançadas no 1º Quadrimestre do exercício de 2020, através de videoconferência. A prefeitura convida a toda população para participar, pois além de ser do interesse dos munícipes é também on-line devido às medidas de segurança sobre a pandemia do COVID-19. Interessados em participar devem deixar o número de WhatsApp nos comentários do post no Facebook da prefeitura de Catiguá (https://www.facebook.com/prefeituracatigua/ ) ou pode estar ligando para o número: 017 99793-9307.

O link da transmissão será disponibilizado através de um grupo no WhatsApp para todos os interessados que queiram participar, em seguida o grupo criado para liberação do Link será desfeito. A audiência pública de Meta Fiscal, como o próprio nome sugere, é demonstrar o alcance das metas fiscais traçadas pelo Executivo, que uma vez planejadas devem, em regra, serem cumpridas. A Meta Fiscal é claramente sinônimo de gestão. O planejamento fiscal e o estabelecimento de determinadas metas a serem atingidas decorrem de um cenário futuro previamente desenhado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local