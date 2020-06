Prefeitura De Catanduva Tem Ponto Facultativo Na Sexta-Feira

A Prefeitura de Catanduva divulgou que na sexta-feira (12) está decretado ponto facultativo das repartições públicas, devido ao feriado do dia anterior Corpus Christi (11).

Com isso, nesta semana terá o feriado municipal de Corpus Christi na quinta-feira (11) e na sexta-feira é ponto facultativo, onde somente os serviços essenciais e de interesse público funcionarão no sistema de plantão.

Segundo DECRETO Nº 7.726, DE 07 DE JANEIRO DE 2.020 ficam excetuados os seguintes Setores: Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA); Central de Ambulância; SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (da Secretaria Municipal de Saúde); Distribuição de Água da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC, inclusive plantões de reparos de ramais de água e esgoto, coleta, fiscalização e análise de água; Empresa Funerária do Município de Catanduva; Cemitérios; Guarda Civil Municipal; Agentes Fiscais de Trânsito (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos); Rodoviária, Casa de Passagem e, naqueles em que hajam Funcionários que exercem atribuições correspondentes às funções de vigilância .

Os que estavam na lista, mas devido a pandemia estão fechados são: os Serviços Municipais do Poupatempo; Zoológico Municipal (da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura; Serviços de Captação).

Já segundo o Sincomercio de Catanduva, no feriado de Corpus Christi (11) podem abrir somente comerciantes que pedirem autorização.

Ariane Pio

Da Reportagem Local