Prefeitura De Catanduva Divulga Reta Final Na Obra De Galerias Na Rua 24 De Fevereiro

A Prefeitura de Catanduva divulgou em suas redes sociais a reta final da implantação de galerias de águas pluviais na Rua 24 de Fevereiro. Nesta etapa, o trabalho se concentra no cruzamento com a Rua Alagoas. Segundo a secretaria de obras, o serviço é necessário para garantir a vazão da água da chuva e, assim, reduzir as enxurradas e prevenir alagamentos.

Para os motoristas que passam pela Avenida São Domingos podem ser observados muitos trabalhadores que estão na Rua 24 de Fevereiro em obras.

Em nota a prefeitura divulgou para O Regional: “De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços, o trabalho desenvolvido na Rua 24 de Fevereiro contempla a implantação de galerias de águas pluviais. O serviço está na fase final para garantir o escoamento da água, visto que por conta do declive, atualmente, o local não comporta o volume de água em dias chuvosos.

O trabalho começou em trecho da Avenida São Domingos e se estende até a rua Alagoas.

O investimento é fruto de contrapartida da MRV e está orçado em aproximadamente R$ 400 mil”.

A prefeitura ainda ressalta que os motoristas tenham cuidado no trajeto quando passar perto do local e pedem a paciência pelo transtorno.

Ariane Pio

Da Reportagem Local