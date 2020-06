Poupatempo e DETRAN Permanecem Fechados em Catanduva

A Unidade do Poupatempo e o Detran/SP permanecem fechados. Os órgãos não estão realizando atendimento presencial desde o dia 21 de Março, quando foi decretada a quarentena em todo o Estado de São Paulo. A medida foi adotada como forma de prevenção ao Coronavírus.

A Equipe de O Regional questionou sobre a previsão da retomada de atividades, porém a Assessoria informou que aguarda análise do Governo Estadual. “A suspensão do atendimento presencial no Poupatempo continuará por causa da pandemia do coronavírus. A medida preserva a saúde de todos e reduz o contágio. Os postos permanecerão sem atendimento ao público até que as flexibilizações feitas pelos municípios, onde estão localizados os nossos postos, sejam analisadas pelo Governo do Estado.”

A plataforma online do posto continua realizando serviços digitais disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), como Atestado de Antecedentes Criminais, serviços da CDHU, Sabesp e Educação, bem como a emissão de boletos e certidões municipais. A ferramenta conta ainda com novidades, a inclusão de 23 novas opções exclusivas para o app. Hoje, 17 delas já podem ser realizadas, como a solicitação de segunda via e renovação de CNH, Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Licenciamento de veículos (CRLV), IPVA 2020, acordo da CDHU, acesso ao Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, situação das linhas do Metrô e da CPTM e Qualidade do Ar, por exemplo. A partir da próxima semana, outros seis serviços do Detran.SP, também estarão permitidos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local