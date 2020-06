Pizzaria Em Catanduva Antecipa Campanha Solidária Para Ajudar 24 Entidades

A campanha tradicional Chamada de ‘Bella Ajuda’ foi antecipada e já se iniciou desde 01 de junho e vai até 31 do mesmo mês. Devido ao enfrentamento da COVID-19 e muitas entidades que vivem de ajuda precisam mais do que nunca de apoio e dinheiro para manter seus compromissos principalmente financeiros.

Em Catanduva, duas entidades vão ser beneficiadas Mahatma Gandhi e AVCC de Catanduva.

Criada em 2015 como forma de celebrar o Dia da Pizza, em 10 de julho, a campanha tem o objetivo de arrecadar recursos financeiros para associações beneficentes. Tradicionalmente é realizada em julho, mas com a pandemia do Covid-19, a pizzaria resolveu antecipar a campanha para junho.

Conta com a ajuda de clientes da seguinte forma: o cliente compra um voucher no valor de R$ 34,90 entra no aplicativo da pizzaria, escolhe o sabor de sua preferência e retira numa loja mais próxima. A retirada da pizza começa em 10 de junho.

A meta neste ano de 2020 é ajudar 24 entidades com cinco mil pizzas, onde o valor arrecadado dessas pizzas fica em torno de R$ 174 mil doados integralmente para todas elas.

A colaboração vai ajudar 24 instituições nas cidades de Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Catanduva, Fernandópolis, Franca, José Bonifácio, Limeira, Mirassol, Olímpia, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio Preto e Votuporanga.

Ariane Pio

Da Reportagem Local