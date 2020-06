Pesquisadora e Geógrafo do IFSP Câmpus Catanduva Mapeiam Covid-19 na Região

A professora e pesquisadora do IFSP Câmpus Catanduva, Thaís Tinós, e o geógrafo, Mateus Vidotti, estão desenvolvendo um estudo para compreender a espacialização dos casos de COVID-19 nos 13 municípios que compõem a microrregião de Catanduva. Os primeiros produtos gerados são mapas que mostram a evolução dos casos confirmados e dos óbitos pelo novo coronavírus nos últimos dois meses.

Os dados, coletados nos boletins oficiais publicados por cada município, mostram que o primeiro caso na microrregião de Catanduva foi confirmado no final de março e, em pouco mais de 60 dias, os casos de COVID-19 saltaram para 170. Em relação aos óbitos, os números também preocupam, pois das 10 mortes confirmadas no mesmo período, sete ocorreram no mês de maio. Apenas um município da microrregião não apresentou casos de COVID-19 até 29 de maio, no caso Embaúba. Mas projeções do governo estadual mostram que a doença se propaga quatro vezes mais rápida no interior do que na capital, o que indica que, nas próximas semanas, todos os municípios devem ter casos confirmados.

Segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, a média de isolamento social no município de Catanduva, epicentro da doença na microrregião, é de 44%, muito abaixo do recomendado para o controle da propagação do vírus que é de 70%. “Acredito que a flexibilização da quarentena deveria ser repensada para a região, pois estamos vivenciando a ascendência da curva de contágio e a queda na adesão ao isolamento social tende a agravar a difusão do novo coronavírus” alerta a pesquisadora Thaís Tinós.

Ao mapear as informações, o geógrafo Mateus Vidotti espera que a população consiga visualizar e compreender com mais facilidade o avanço recente do vírus. “O objetivo central desse mapeamento é, a partir da espacialização das ocorrências, alertar para a rápida propagação da COVID-19 pelas cidades da região nas últimas semanas” ressalta Mateus. “Muitas pessoas de Catanduva e das cidades vizinhas tem ignorado o isolamento social, pois veem nos jornais os casos se concentrando na capital e se sentem seguras no interior. Mas agora, com o crescimento exponencial dos casos confirmados na nossa microrregião, o isolamento social é decisivo para conter o avanço da COVID-19 e não sobrecarregar o sistema público de saúde” complementa Thaís.

Os pesquisadores esperam mostrar como a geografia e as geotecnologias podem desempenhar um papel importante na luta contra o vírus. Eles pretendem dar continuidade ao estudo e desenvolver um quadro digital de acompanhamento da COVID-19 com atualizações diárias da cidade de Catanduva, além de um mapeamento por bairros do município que poderá auxiliar as autoridades locais a planejarem ações de controle do avanço da doença.

Ariane Pio

Da Reportagem Local