Pastor Promove Nesta Sexta Live Solidária em Prol do Lar Bom Samaritano

Nesta sexta-feira, dia 05 de Junho, às 20h, o Pastor Alcides Franco vai promover uma live solidária em prol o Lar Bom Samaritano. A apresentação será dividida em mensagens, louvores e entrevistas e contará com de Jadson dos Santos e do Marcio Vinicius Hummel. A live será transmitida ao vivo pelo Facebook do Pastor Alcides. Serão arrecadados alimentos não perecíveis, tais como: arroz, feijão, macarrão, óleo, café, açúcar, biscoitos. Além de roupas, agasalhos e cobertores.

O Lar Bom Samaritano é uma Comunidade Terapêutica de Acolhimento para até 50 homens adultos com problemas ocasionados pelo abuso ou dependência de álcool e outras drogas. O atendimento promovido visa cuidado, atenção, tratamento, proteção, promoção e reinserção social. A adesão e permanência do acolhido devem ser estritamente voluntárias. O ambiente tem características residenciais, de caráter transitório, propício à formação de vínculos, convivência entre os pares pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, o qual pode ser ampliado até o período máximo de 12 (doze) meses.

Para os interessados em contribuir, a associação fica localizada na Rua São Leopoldo, 90 – Bom Pastor. As doações também podem ser feitas pelo telefone (17)3521-2117 ou pelo WhatsApp (17)99762-7321.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local