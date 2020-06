Paróquia Santa Rita de Cássia Prepara Solenidade em Comemoração ao Corpus Christi

Na próxima quinta-feira, dia 11 de Junho, às 8h, a Paróquia Santa Rita de Cássia vai realizar uma Solenidade de Corpus Christi. A data é comemorada sempre em uma quinta-feira, fazendo alusão ao dia da semana em que Cristo entregou aos apóstolos seu “Corpo e Sangue”. Além disso, a tradição também se faz pela confecção de tapetes, por onde tradicionalmente passa a procissão com o Santíssimo Sacramento.

A Santa Missa será transmitida pelas redes sociais da Paróquia no Facebook e também com reunião presencial, seguindo as orientações do Decreto Municipal, com o uso obrigatório de máscara, álcool gel e 20% do limite da capacidade de pessoas. A Carreata com o Santíssimo Sacramento será realizada após a Santa Missa pelas ruas próximas à igreja, com início às 9h30.

A Paróquia fica localizada na Rua Birigui, 1169. Para o agendamento da missa ou outras informações, basta entrar em contato pelo telefone (17)3523-4771.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local