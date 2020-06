“Operação Meio Ambiente Mais Seguro” Prende Morador de Ariranha Por Porte de Arma

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Ambiental prenderam um morador de Ariranha, suspeito por porte ilegal de Arma de Fogo. Com ele foi encontrada uma espingarda, calibre 32, conforme boletim de ocorrência elaborado.

A prisão foi efetuada na última quinta-feira, durante a Operação Meio Ambiente Mais Seguro, que tem sido realizada desde o início da semana.

De acordo com informações da Polícia Ambiental, policiais faziam a verificação em uma propriedade rural sobre o corte de árvores nativas.

Em vistoria pela sede da propriedade e em contato com o morador, notaram sobre uma mesa na área externa da residência um cartucho de arma de fogo. Os policiais questionaram o morador a respeito da existência de armas de fogo no imóvel e o homem negou a existência de arma.

Segundo as informações, o homem demonstrava bastante nervosismo e tentou jogar algumas roupas em cima de uma Espingarda de calibre 32 que estava sobre um sofá.

Mesmo assim os policiais que já tinham sabiam da existência da arma de fogo deu voz de prisão em flagrante delito ao autor dos fatos e conduzido até a Delegacia de Polícia de Ariranha.

Lá o homem permaneceu à disposição da justiça. Além das providências penais, o infrator foi autuado administrativamente pela infração ambiental cometida em virtude do corte dos 20 espécimes arbóreos sem a autorização do órgão competente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local