Olimpíada Brasileira De Informática 2020 Recebe Inscrições Até O Dia 15

Até o dia 15 de junho estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Devido à pandemia da covid-19, neste ano, a prova será realizada de forma online, por meio de um ambiente virtual, no dia 16 de junho, das 16h às 18h.

Podem participar estudantes do quarto ano do Ensino Médio Técnico ou do primeiro ano de qualquer curso de graduação

Para alunos que estudam em São Carlos, a prova da Olimpíada será aplicada pelo Grupo de Estudos para a Maratona de Programação (GEMA) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP. Podem participar estudantes que estejam no quarto ano do Ensino Médio Técnico ou cursando, pela primeira vez, o primeiro ano de qualquer curso de graduação.

Trata-se de uma prova de solução de problemas de computação, semelhantes aos vistos nas disciplinas de introdução à ciência da computação (ICC). Para participar, os interessados devem preencher formulário e entrar no grupo do Telegram, onde serão enviadas mais informações.

O objetivo da OBI é estimular o interesse pela computação e por ciências em geral e proporcionar novos desafios aos estudantes, numa tentativa de incentivá-los a seguir carreiras nas áreas de ciência e tecnologia. A Olimpíada é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação, organizada pelo Instituto de Computação da UNICAMP com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Participantes que tenham alguma deficiência ou condição especial que necessitem de cuidados extras, podem entrar em contato com a equipe do GEMA, pelo grupo do Telegram ou e-mail gema@icmc.usp.br.

O grupo é coordenado pelo professor João do Espírito Santo Batista Neto.

O formulário este neste link: https://olimpiada.ic.unicamp.br/info/quem_pode_participar/.

E o grupo do telegram: http://bit.ly/gema020.

Ariane Pio

Da Reportagem Local