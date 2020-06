Nova Diretoria da Cofocat Assume Para o Triênio 2020 a 2023

A Cooperativa dos Fornecedores de Cana e Agropecuaristas de Catanduva (Cofocat) realizou no último dia 05 de junho, Assembleia Geral e definiu a nova diretoria para o triênio de 2020 a 2023.

A chapa União Para Mudança tem como o presidente Marcelo Pagotto Colla, João Valter Benaducci, como vice-presidente e João Carlos Darme, secretário.

Além dos conselheiros: Renato Ducatti Delarco, Antonio Marcos Pagotto, Ivo Sanches Cabrera, Nádia Gomieri, Luis Henrique Lahr e Antonio Carlos Colla.

O conselho fiscal é composto por Moacyr Darme, Adriano Baldini, Ailton Bertocco, José Benedito dos Santos, Francisco Carlos Valli e Wilson José Pinheiro.

De acordo com a nova diretoria da Cofocat , o grupo vem proporcionar uma nova filosofia, para atender fornecedores de Catanduva e região com o que tem de melhor em insumos agrícolas e retornar o que um dia já foi – uma grande cooperativa.

O presidente Marcelo Pagotto Colla afirma que a diretoria eleita é composta por produtores rurais com anos de tradição em Catanduva e região.

“Com moral e caráter ilibado, os quais estão focados em resgatar o cooperativismo, com objetivo de trazer melhores condições de mercado na compra de insumos, destinados a sua atividade rural”, afirma.

Ainda segundo o presidente, a Cofocat trará novidades aos produtores. “A Cofocat está fechando diversas parcerias com empresas produtoras ou distribuidoras de adubos, defensivos, ferramentas em geral, pneus para máquinas agrícolas, lubrificantes, dentre outros, com condições e preço expressivamente abaixo do mercado”, afirmou.

A Cofocat também possui alimentação animal e produtos veterinários.

Depois de 20 anos desativada, a Cofocat foi reinaugurada há quatro meses, com o propósito de auxiliar produtores e a população em geral.

Karla Konda

Editora Chefe