Na Semana Do Meio Ambiente, Prefeitura De Catanduva Entrega Ciclovia

A Prefeitura de Catanduva divulgou em suas redes sociais a finalização da ciclovia na Avenida São Domingos. Segundo a secretaria de obras faltam poucos detalhes para o término desta fase. Pelas imagens se vê canteiros de flores, gramado, pintura da ciclovia e ainda instalação de grades que continua durante a semana que vem. Na última nota ao Jornal O Regional, a prefeitura divulgou que a obra duraria quatro meses, mas ela se adiantou e terminou antes do prazo. São 750 metros de ciclovia. A implantação da ciclovia faz parte de um contrato distinto. A tomada de preços nº 18/2019 é referente à contratação de empresa para a execução de ciclovia em concreto no canteiro lateral esquerdo do canal do rio São Domingos. O valor do contrato foi de R$ 85.176,55 para esse serviço. Já a canalização do rio São Domingos compõe o projeto “Corredores Verdes do Vale do Rio São Domingos de Catanduva”, desenvolvido durante a gestão anterior do prefeito Afonso Macchione Neto e que foi vencedor da categoria paisagismo na Premiação IAB-SP, no 46º Congresso Internacional de Paisagismo, em 2008.

Na avaliação da Secretaria Municipal de Planejamento, o projeto catanduvense destaca-se por criar um espaço humanizado e apresentar aspectos ambiental, cultural e educativo, recuperação de áreas degradadas e valorizar a infraestrutura urbana, com a disponibilização de mobiliário urbano e ciclovia cruzando bairros. Na semana do meio ambiente uma ótima noticia para desfrutar depois que a pandemia e o isolamento social passarem, pois a canalização permitirá a formação de um amplo espaço de convivência em cada lado do rio, com arborização, colocação de bancos, ciclofaixa e calçadas acessíveis.

Ariane Pio

Da Reportagem Local