Mulheres Dedicam 10,4 Horas Por Semana a Mais que Homens Aos Afazeres Domésticos

Em 2019, a população com 14 anos ou mais de idade dedicava, em média, 16,8 horas semanais aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas, sendo 21,4 horas semanais para as mulheres e de 11,0 horas para os homens. De 2016 para 2019, essa diferença entre as médias masculina e feminina aumentou de 9,9 para 10,4 horas semanais. Em 2019, 146,7 milhões de pessoas com 14 anos ou mais de idade realizaram afazeres domésticos, o equivalente a 85,7% desta população. O percentual de mulheres que realizam esses afazeres (92,1%) ainda é bem mais alto que o dos homens (78,6%). Em 2018, esses percentuais eram 85,6% (total), 92,2% (mulheres) e de 78,2% (homens), com variação de 0,4 pontos percentuais na taxa masculina.

A realização de afazeres domésticos é mais alta entre homens com curso superior completo (85,7%) e menor entre aqueles sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto (74,1%). O Nordeste apresentou a maior diferença entre as taxas de realização de afazeres domésticos por sexo (21,0 pontos percentuais a mais para as mulheres) e o Sul, a menor (9,6 p.p. a mais para elas). As taxas de realização de afazeres domésticos pelas mulheres brancas (91,5%), pretas (94,1%) ou pardas (92,3%) é sempre mais alta que a dos homens dos mesmos grupos de cor ou raça (80,4%, 80,9% e 76,5%, respectivamente).

Entre as sete atividades que integram os afazeres domésticos, a única em que a taxa de realização masculina supera a feminina é a de Pequenos reparos no domicílio: 58,1% para homens e 30,6% para mulheres. A produção para o próprio consumo foi realizada por 12,8 milhões de pessoas com 14 anos ou mais, ou 7,5% da população nesse grupo etário. A taxa de realização dessa atividade foi maior entre os homens (8,0%) do que entre as mulheres (7,0%).

Entre as pessoas de 50 anos ou mais, a taxa de realização é três vezes maior (10,6%) que a dos jovens com entre 14 a 24 anos (3,2%).

Em 2019, 54,1 milhões de pessoas de 14 anos ou mais de idade cuidaram de moradores no domicílio ou de parentes não moradores, com uma taxa de realização de 31,6%, sendo 36,8% para as mulheres e 25,9% para os homens. Os principais destinatários desses cuidados foram moradores de 0 a 5 anos (49,2%) e de 6 a 14 anos (52,0%). Cerca de 4,0% da população com 14 anos ou mais (ou 6,9 milhões de pessoas) fizeram trabalho voluntário na semana de referência da pesquisa. Em 2018, essa taxa foi de 4,3%. A região com a menor taxa de realização dessa atividade foi a Nordeste (2,9%) e a maior taxa foi do Sul (4,6%).

A taxa de realização de trabalho voluntário das mulheres (4,8%) era maior que a dos homens (3,2%). Cerca de 90,7% das pessoas que realizaram trabalho voluntário o fizeram por meio de instituição, organização ou empresa. Esses são alguns dos destaques do suplemento Outras Formas de Trabalho, da PNAD Contínua 2019. Essas formas de trabalho abrangem os afazeres domésticos no domicílio ou em domicílio de parente, o cuidado de pessoas (crianças, idosos, enfermos ou pessoas com necessidades especiais) no domicílio ou de parentes não moradores, a produção para o próprio consumo e o trabalho voluntário. Tratam-se de atividades não remuneradas que não fazem parte de outros módulos da PNAD Contínua.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local