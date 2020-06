Ministério Jovem Diocese De Catanduva RCC Fará Arrecadação De Agasalhos No Sábado

Com a chegada do frio e a crise econômica que o país esta enfrentando devido a pandemia do coronavirus, Ministério Jovem Diocese de Catanduva RCC fará uma arrecadação de agasalhos no sábado (13). O evento está marcado para começar a partir das 10h com termino da arrecadação às 15h, a campanha também recebeu o nome de “Jesus no Agasalho”. As doações serão entregues na Sede Diocesana RCC que fica na Rua Sáverio Vertoni, 517.

Os coordenadores da ação pedem que devido às normas de segurança de higiene, a ação será realizada em sistema Drive-thru, onde a pessoa pode levar as peças entregar sem sair do carro, uma pessoa da campanha estará preparada para recolher as doações.

As doações podem ser qualquer peça, agasalho, abrigo, coberta, mantas, roupas adulto, feminino, masculino e infantil. Para mais informações podem ligar nos telefones 99624-9120 com Josi, 99145-2120 com Isabella. “Estaremos cumprindo todas as orientações do Ministério da Saúde, com máscaras de proteção, luvas e álcool gel” finaliza os organizadores.

Ariane Pio

Da Reportagem Local