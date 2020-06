Ministério Da Saúde Aperfeiçoa Modelo De Dados de Covid-19 Em Plataforma Interativa

Depois de problemas na divulgação correta de informações do COVID-19, um novo modelo de divulgação abordará o cenário atual da doença, com análise de casos e mortes por data de ocorrência, de forma regionalizada. Dessa forma, toda a rede de atenção à saúde estará em condições de se adequar e agir com mais efetividade contra a doença. O uso da data de ocorrência (e não da data de registro) auxiliará a se ter um panorama mais realista do que ocorre em nível nacional e favorecerá a predição, criando condições para a adoção de medidas mais adequadas para o enfrentamento da COVID-19, nos âmbitos regional e nacional.

O Ministério da Saúde vem aprimorando os meios para a divulgação da situação nacional de enfrentamento à COVID-19. Os dados fornecidos nas coletivas de imprensa passaram a ser entregues em plataforma online, o que só reforça a transparência de informações para que toda a população realmente tenha acesso a qualquer momento às informações acerca da pandemia. O Ministério da Saúde está trabalhando com as informações produzidas pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, de forma a ter um retrato mais aprimorado da situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil, baseadas nos registros de óbitos por SRAG confirmados por COVID-19 (SIVEP-Gripe).

Para torná-lo mais ágil e efetivo estão sendo adotadas as seguintes medidas: Pactuar com estados e municípios a redução dos itens da ficha de investigação de SRAG para contemplar apenas os campos essenciais para análise epidemiológica, com vistas a gerar mais agilidade no preenchimento dos campos; Auxiliar aos estados e municípios na recomposição da equipe de trabalho que se dedica a notificação e investigação de casos (para isso, o Ministério da Saúde pretende lançar mão do banco de profissionais a disposição para serem incorporados temporariamente à força de trabalho do SUS, especificamente para a notificação e investigação); Capacitar por meio de plataformas digitais um grande contingente de técnicos dos níveis estadual e municipal, para que atuem de forma objetiva e oportuna no registro de informações; e Garantir que o DATASUS ofereça suporte operacional e estrutural para que o SIVEP-Gripe continue a dar vazão aos registros, agindo de antemão para prevenir possíveis falhas por excesso de acessos simultâneos. Para saber mais sobre o novo sistema acesse: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47024-ministerio-da-saude-divulgara-dados-de-covid-19-em-plataforma-interativa.

