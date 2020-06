Lojistas Com Permissão Abrem Hoje Em Catanduva Na Véspera Do Dia Dos Namorados

Hoje é comemorado o feriado de Corpus Christi (11), e segundo o Sincomercio de Catanduva os comerciantes que pediram autorização poderão abrir suas lojas e funcionar cumprindo as regras impostas para evitar o contágio do COVID-19.

Confira os horários que as lojas e outros estabelecimentos abrem hoje, no feriado: comércio de rua abre das 9h às 13h, mercados abrem das 8h às 13h e lojas do shopping abrem das 15h até às 19h. Sendo assim, ainda dá tempo de comprar o presente do dia dos namorados que se comemora amanhã (12).

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos brasileiros não vão oferecer atendimento nas agências hoje, (11). A decisão está em linha com o comunicado do Banco Central nº 35.690, de 19 de maio de 2020, que manteve o cronograma de feriados a despeito de mudanças no calendário de algumas localidades, que anteciparam as folgas por causa da pandemia do novo coronavírus. A Febraban alerta que as agências bancárias não vão abrir em todos os municípios brasileiros. Não haverá atendimento, inclusive, nos locais que implementaram alguma forma de antecipação do feriado de Corpus Christi em virtude do combate.

A Febraban lembra ainda que os caixas eletrônicos (ATMs, na sigla em inglês), aplicativos de celular e internet estarão disponíveis como já ocorre em outros feriados bancários.

Ariane Pio

Da Reportagem Local