Live do Dj Lincoln Jaques Arrecada Mais de Mil Itens Para o Hospital de Câncer de Catanduva

Na última sexta-feira, dia 05 de Junho, o Dj Lincoln Jaques promoveu uma live solidária em prol do Hospital de Câncer de Catanduva. O show também contou com a participação especial do Dj Pial com remix de diversos estilos musicais.

Durante a live foram arrecadados produtos alimentícios em geral, além de itens de higiene pessoal e produtos de limpeza. Diversos supermercados se abraçaram a causa e foram pontos de coleta. Os Bombeiros Civis de Santa Adélia também se mobilizaram e ajudaram na arrecadação dos itens.

“Deus abençõe a todos apoiadores parceiros e quem contribuiu será tudo doado ao Hospital de Câncer de Catanduva”, agradeceu Dj Lincoln.

O Presidente da Diretoria Executiva da FPA, Reginaldo Donizeti Lopes, também expressou gratidão pela mobilização de artistas e da população em prol do HCC. “Obrigado aos artistas que estão realizando lives pró HCC. Essas ações têm tido muita importância e obrigado também ao público que assiste, compartilha e doa.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local