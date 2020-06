Junho Violeta: Campanha Alerta Sobre a Prevenção do Ceratocone

Você tem o hábito de coçar os olhos? Esse ato que parece inofensivo pode ocasionar ou agravar uma doença chamada Ceratocone. Até pouco tempo, a doença era considerada rara, mas o número de casos vem crescendo ano a ano. Atualmente, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a incidência da doença é de 1 caso a cada 2000 pessoas.

“O Ceratocone é um distúrbio que afeta o formato e espessura da córnea, camada fina e transparente que recobre toda a frente do globo ocular, deixando-a ainda mais fina e na forma de cone. Essa alteração provoca visão embaçada e a percepção de imagens distorcidas tanto para longe quanto para perto, o que favorece o surgimento de astigmatismo irregular”, explicou o oftalmologista Daniel Fernando Godoi.

A campanha Junho Violeta tem como objetivo conscientizar a população sobre o Ceratocone e o risco de coçar excessivamente os olhos. “A pressão que o dedo faz nos olhos muda a estrutura da córnea, deixando-a mais elástica e favorecendo a mudança de sua curvatura”, alertou Godoi.

O oftalmologista Murilo Bertazzo Peres ressaltou que no início o ceratocone não prejudica muito a visão e pode passar desapercebido. “Se não tratado, pode evoluir e prejudicar a visão, já que é uma doença degenerativa progressiva. Inicia-se geralmente na adolescência, afeta ambos os sexos e pode evoluir até os 30-40 anos, quando normalmente ocorre uma estabilização natural”, frisou.

O tratamento se divide em duas partes: impedir a progressão da doença e permitir a reabilitação visual. “Se pelos exame oftalmológico e de imagem (topografia) o ceratocone estiver progredindo, pode-se fazer o Crosslinking Corneano para estabilizar a doença. A reabilitação visual depende do grau de severidade da doença. Nos casos mais leves, óculos e lentes de contato rígidas podem ser suficientes. Entretanto, em casos mais avançados, pode ser necessário tratamento cirúrgico, como Implante de Anel Intraestromal Corneano. O Transplante de Córnea fica como última opção”, diz Peres.

O recomendado é manter uma rotina de consultas, pelo menos uma vez ao ano. “Pacientes com alergia ocular recorrente, historia familiar de ceratocone, embaçamento visual que não melhora com óculos, aumento progressivo do grau, principalmente do astigmatismo, devem procurar seu oftalmologista para fazer um exame completo e investigar o ceratocone”, finalizou Peres.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local