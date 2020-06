Junho Vermelho: Campanha Incentiva à Contínua Doação de Sangue

Neste mês de Junho contamos com a campanha Junho Vermelho – Mês de Conscientização para a Doação de Sangue, que visa salientar a grande importância da doação contínua de sangue. Quando dizemos o termo contínuo, queremos ressaltar que o ato de doação deve ser realizado sempre, respeitando as regras para a sua saúde referentes à doação, e não apenas quando um ente querido ou algum conhecido precisa.

O Hemonúcleo de Catanduva adotou medidas de prevenção na unidade para evitar a propagação do Coronavírus e garantir maior segurança aos doadores. Além da distribuição de álcool em gel para todos, houve intensificação na limpeza de maçanetas de portas, distanciamento entre cadeiras. Também foi cancelado o agendamento de grupos para a doação de sangue.

“Tivemos uma queda significativa nos estoques depois da pandemia do Covid-19. No geral, precisamos de doações para os tipos A, AB, B positivo e A negativo. Para cada bolsa de sangue quatro pessoas podem ser salvas. Quatro vidas gratas a você, independente de te conhecerem”, destacou Wellington Coquelet, enfermeiro do Hemonúcleo.

Os critérios para triagem de doação de sangue também teve alteração. Para os interessados em doar, mas que foram diagnosticados com Covid-19, após a recuperação completa (sem mais sintomas) devem esperar 30 dias para doar. No caso de pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados, o tempo de espera é de 14 dias após o último contato. Para Profissionais da Saúde com contato direto com pacientes, devem esperar 14 dias após o último contato. Os demais requisitos são: estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg. Se teve gripe ou resfriado aguardar uma semana para doar. Outros cuidados importantes são evitar os alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. O candidato deve levar documento de identidade original com foto recente.

O Hemonúcleo fica localizado na Rua Treze de Maio, nº 974, no Centro de Catanduva. O horário de funcionamento é de quarta a domingo das 7 às 13 horas. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (17) 3522-7722.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local