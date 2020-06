IFSP De Catanduva Tem Vaga Para Professor Substituto Na Área De Letras

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, divulgou que estão abertas as inscrições para vaga do processo seletivo simplificado para professor substituto, no caso Catanduva é a área de LETRAS – Português e Inglês.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do endereço eletrônico (e-mail): ctd.cgp@ifsp.edu.br, no período de 8 a 19 de junho de 2020. Deverá conter como assunto: PSS Substituto 181_[Letras – Português e Inglês]_[nome do candidato]. No corpo do e-mail deverá constar: nome completo; endereço; telefones para contato; formação e relação dos documentos que serão anexados (descritos no Edital 181/2020).

São 30 vagas em diversas unidades do IFSP e várias áreas para lecionar, mas em Catanduva há somente uma vaga para professor substituto em Letras com carga horário de 40h semanais e a remuneração do professor substituto corresponderá à Classe Inicial DI, nível 01, estabelecida na Lei 12.772/2012 (Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico), respeitada a formação exigida, sendo composta de: a) Vencimento Básico (VB) e; b) Retribuição por Titulação (RT). A taxa de inscrição é de R$ 40, impressa para pagamento somente no Banco do Brasil S/A; dados para preenchimento da guia – UG: 158154, Gestão: 26439, Código de Recolhimento: 28883-7, número de referência: utilizar o código para GRU (apenas nº) que consta na tabela 1, na área e câmpus que concorrerá a vaga.

Para mais informações acesse o site do IFSP: http://ctd.ifsp.edu.br/portal/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local