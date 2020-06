Hospitais Locais Tem Medicamentos Essenciais Apenas Para Três Dias

Na manhã de ontem (12), a Fundação Padre Albino e o Hospital Unimed São Domingos, convocaram uma coletiva de imprensa para divulgar a preocupação com a questão que estão enfrentando: a falta de medicamentos imprescindíveis para manutenção da vida de patentes críticos.

Na ocasião estiverem presentes na formação de mesa: Renata Rocha Bugatti, diretora de saúde da FPA; Ronaldo Carlos Gonçalves Junior, secretário de Saúde de Catanduva que também representava os demais secretários de saúde do Colegiado; Benedito Carlos Rodrigues, administrador do HEC; Dr. Luís Fernando Colla, diretor médico do HPA; Dr. Jussemar Roces Rios, diretor médico do HEC, Dr. Marcos Aurélio Guardia, vice-presidente do São Domingos Saúde, Dr. Emmmanuel Ortiz Affonso, representando a Unimed de Catanduva e Dr. Arlindo Schiesari Junior, médico infectologista da FPA.

Segundo os hospitais, a coletiva seria para que todos tenham conhecimento, em virtude da pandemia do Covid-19, os números de internação de pacientes com suspeita ou confirmados de coronavírus aumentaram nos hospitais de Catanduva e região.

E o mais preocupante é que esse aumento faz o uso de medicações extremamente importantes para manutenção da vida de pessoas também terem uma demanda ampliada. Os medicamentos que estão em falta são: os anestésicos, sedativos e relaxantes musculares. Essas medicações também são usadas para outros pacientes críticos que precisam de cirurgias com anestesia geral em UTI e com uso de ventilação mecânica. Na coletiva os hospitais já declararam que as cirurgias eletivas estão suspensas, como cirurgias plásticas que podem ser adiadas e feitas num outro momento mais oportuno, somente as graves poderão ser realizadas.

Na coletiva foi explicado que não é somente Catanduva que há falta de medicamentos, mas é uma situação vivenciada em todo o País, é recorrente a falta de distribuição destes medicamentos em nível nacional. Consequentemente, todos os hospitais do Brasil têm enfrentado grande dificuldade na aquisição destes medicamentos, resultando em suspensão de cirurgias eletivas em quase que a totalidade das unidades hospitalares do País.

Sem essas medicações, a ventilação mecânica não pode ser feita de forma adequada e o paciente corre o maior risco de morrer.

O secretário Ronaldo Gonçalves Junior pede a conscientização da população em sair somente para fazer o necessário, e lembrou que na data de 11 de junho já haviam 1500 casos notificados e 212 confirmados e 12 óbitos. A necessidade de isolamento social, distanciamento e as regras de segurança devem ser seguidos à risca. Ronaldo não descarta a possibilidade de voltar para a fase vermelha, isto é, fechar de novo o comércio se a população não se conscientizar e os casos chegarem ao pico máximo.

Dr. Luís Fernando Colla, diretor médico do HPA contou que o estoque dos medicamentos que estão em falta a nível nacional nos hospitais de Catanduva vai durar até 72h se os casos continuarem assim e pede a população não sair de casa somente em casos urgentes.

Renata Rocha Bugatti ressaltou que a população deve evitar fazer festa, expor a família toda nas ruas do comércio, além disso, eles têm notícias de que a própria policia militar divulgaram que houve aumento de ocorrências por acidentes, brigas, festas, com aglomerações e isso pode amentar cada vez mais os casos.

A falta desse tipo de medicação já tem sido informada por conselhos médicos há pelo menos duas semanas. Na semana passada, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) informava sobre a dificuldade de abastecimento desses remédios nas últimas três semanas. Na pesquisa, mais da metade das secretarias de saúde no Brasil relatavam a falta de pelo menos 11 medicamentos dos 13 com desabastecimento relatado.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) também se manifestou sobre essa falta de medicamentos. “Frente a situação do aumento do número de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com necessidade de Intubação Orotraqueal (IOT) existe uma preocupação em relação a falta de medicações de sedoanalgesia tanto no momento da IOT, quanto para a manutenção de sedação durante o período de ventilação mecânica, assim elaboramos uma relação de medicamentos que podem ser usados como alternativa no caso de falta ou desabastecimento das medicações de uso de primeira linha”.

A recomendação traz a lista dos medicamentos utilizados e também os que podem ser usados em substituição. Os itens podem ser vistos no site do Cremesp.

Ariane Pio

Da Reportagem Local