Grupo Escoteiro Realiza Vídeo de Incentivo ao Uso de Máscara de Proteção

Como medida de enfrentamento à propagação da Covid-19 o grupo Escoteiro de Catanduva promoveu uma atividade para incentivar o uso de máscara de proteção.

O objetivo do vídeo divulgado pelo grupo é reforçar a importância do uso do artigo, que comprovadamente reduz o risco de contágio da doença.

No vídeo o Grupo Escoteiro divulgou diversos tipos de máscaras artesanais, com uma infinidade cores e estampas com o intuito de informar à população que dê prioridade às máscaras caseiras e artesanais e não aquelas produzidas para uso hospitalar, cujo uso prioritário, no momento, é dos profissionais da área da Saúde.

Devido à suspensão de atividades presenciais na sede do Grupo Escoteiro, diversas atividades on-line estão sendo realizadas, tais como aula de culinária, dicas de como produzir a própria máscara, aulas de libras e acampamento domiciliar. A diretoria do Grupo Escoteiro está aproveitando o período de recesso das atividades para realizar reformas na sede.

Foram forro de PVC térmico, abertura do portão lateral, para facilitar a entrada de veículos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local