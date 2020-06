Grupo De Poesia Guilherme De Almeida Completa 35 Anos De Existência

O Grupo de Poesia Guilherme de Almeida, apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura, completou no último dia 31 de maio mais um aniversário. A união entre os poetas de Catanduva celebra 35 anos de existência.

O responsável pela comunicação, Álvaro Jara, define o Guilherme de Almeida como o alicerce cultural da cidade, onde há 35 anos se reúnem e compõem reflexões e poesias e ao mesmo tempo as declamam em partes da cidade, para que diferentes públicos apreciem a magia e a pureza de toda arte.

Os integrantes são formados por profissionais liberais que reservam parte do seu tempo para ensaiar e divulgar a cultura por onde passam. As reuniões são sempre realizadas na estação Cultura aos sábados, pela manhã, mas em virtude da pandemia do coronavirus as declamações e eventos proporcionados pelo grupo tiveram que ser cancelados. “Estamos vivendo um período duro em manter o isolamento social, mas depois que tudo isso passar poderemos nos reencontrar e com certeza vamos ter lindas poesias contando a experiência que tivemos dessa historia que o mundo todo viveu, pois sabemos que o Covid-19 veio e levou muitas pessoas mas também foi um tempo para nos redescobrirmos, amarmos, reencontrarmos com os entes queridos que moramos juntos e foi um momento de ter fé e esperança” esclareceu Jara.

Ele ainda ressalta que mesmo sem reunião para comemorar a data haverá muitas outras e será um grande evento onde qualquer pessoa pode participar.