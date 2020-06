Grupo 100 K.O Vai Realizar Uma Live Solidária em Prol da Casa de Apoio à Criança

Unindo música de qualidade e solidariedade o Grupo 100 K.O vai promover no próximo dia 21 de Junho uma live solidária em prol da Casa de Apoio à Criança. O objetivo da ação é arrecadar fundos e ajudar a instituição a arcar com as despesas mensais. Durante o show também será possível realizar a doação de alimentos. A live será transmitida através do Facebook/Youtube/Instagram do grupo.

A Casa de Apoio à Criança foi fundada em 1974 e oferece acolhimento e presta o serviço em duas modalidades: abrigo e casa lar. Atende crianças de 0 a 12 anos de ambos os sexos que passaram por diversos abusos e muitas delas sendo abandonadas. As crianças são enviadas à entidade pelo Juiz da Vara da Infância Juventude da Comarca local, passando a ser cuidadas para que se desenvolvam sem traumas e possam encontrar uma família ou se reintegrar a membros da família biológica.

O abrigo já cuidou de mais de mil crianças e sempre se manteve com a ajuda de doações para prosseguir com o atendimento. Anualmente, a entidade desenvolve diversas ações para angariar fundos, como a realização de bazar e eventos. Para os interessados em contribuir com qualquer quantia financeira a Agência é 6598-6 | Conta Corrente 140069 | Banco do Brasil (C.C DA CASA DE APOIO A CRIANÇA) | CNPJ: 47.521.232/0001-59. As doações também podem ser feitas através do telefone (17) 99721-8585. A Sede da Casa de Apoio fica localizada na Rua Pirajuí, 262.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local