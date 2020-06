GCM Vistoria Casa Abandonada E Encontra Droga Em Colchão No Bom Pastor

A GCM flagrou no final de semana uma movimentação por tráfico de drogas em ação no Bom Pastor. Durante averiguação em uma casa desabitada, os guardas localizaram 54 pinos contendo crack.

A droga estava escondida em um colchão.

A equipe chegou ao local por indicação de uma mulher, de 36 anos, pega negociando droga com um homem, de 39 anos. Durante a abordagem, com ela foram apreendidos 34 pinos contendo crack, 43 pinos cheios de cocaína e R$ 74. Já o homem estava com um pino com droga.

Ao ser questionada, ela acabou revelando que usava um imóvel abandonado para fazer “programas”, condição que motivou a vistoria da GCM e que resultou em bem-sucedida.

Um outro homem, de 42 anos, que estava na casa, alvo da ação, aguardando pela investigada, também foi revistado. Com ele foi encontrado um pino contendo droga.

O trio foi levado ao Plantão Policial. A mulher acabou detida por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça. Os dois homens foram ouvidos e liberados. Eles vão responder a processo por porte de drogas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local