GCM Faz Novas Apreensões De 83 Pipas Com Cerol No Final De Semana

Neste final de semana a GCM (Guarda Civil Municipal) contabilizou mais uma remessa de apreensões de pipa com cerol. Foram 83, além de 26 carretéis com linha cortante, fruto de mistura de cola com vidro moído. Nos casos mais recentes, as ocorrências foram registradas em área de pastagem no Parque Glória VI.

Para coibir a prática criminosa, a guarda tem intensificado patrulhamento em áreas da cidade utilizadas para esse tipo de disputa entre os jovens, em que o objetivo é cortar a linha da pipa do “adversário”. A preocupação da GCM é com acidentes que a linha cortante pode causar a motociclistas, ciclistas e pedestres. Outra preocupação também constatada nesse cenário são as aglomerações, desrespeitando, assim, as regras da quarentena, que visam ao distanciamento entre as pessoas para evitar a disseminação do conoravírus.

De acordo com a GCM, essa situação tem sido recorrente. Prova disso é a quantidade de apreensões registradas principalmente nos finais de tarde. A GCM pede que os moradores denunciem esse tipo de crime pelo telefone 153.

Segurança – Soltar pipa pode ser uma brincadeira saudável entre crianças e adultos. Por isso, a GCM orienta que as pessoas evitem empinar pipa em locais próximos a antenas, fios e cabos elétricos, e optem por locais abertos, como parques e campos de futebol, sempre longe do trânsito para evitar incidentes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local