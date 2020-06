GCM Detém Mulher Por Tráfico de Drogas no Santa Rosa

A GCM (Guarda Civil Municipal) conseguiu deter uma mulher, de 34 anos, por tráfico de drogas no Jardim Santa Rosa. A equipe fazia patrulhamento de rotina no bairro, quando se deparou com a investigada negociando algo com outra mulher, condição que motivou a abordagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a indiciada tentou fugir, mas foi alcançada. Ao ser questionada, ela confirmou que estaria no local vendendo entorpecente e indicou a casa onde teria mais drogas. Com a outra mulher, foram encontrados quatro pinos contendo crack.

A ocorrência teve desdobramento para a residência indicada. No imóvel, foram localizados mais três pinos com entorpecente. Ao perceber a presença de uma criança, a GCM acionou o Conselho Tutelar que acompanhou a ocorrência.

O caso foi apresentado ao Plantão Policial. A mulher, apontada como responsável por traficar droga, acabou presa e permaneceu à disposição da Justiça. As outras duas foram ouvidas e liberadas.

Da Reportagem Local