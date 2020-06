GCM De Catanduva Dá Dicas De Como Evitar Acidentes Soltando Pipas

O período de pandemia deixa muitas crianças e adolescentes entediadas em casa, e de uma semana para cá houve um aumento de pipas em Catanduva. Uma brincadeira muito antiga, mas que se não tomar medidas de segurança pode trazer serio risco para quem empina pipa quanto para quem passa na rua e é atingida pela linha dela.

O uso de cerol na linha pode ocasionar graves lesões ou até levar a morte, outra consequência é o descuido da criança/adolescente soltar a pipa em meio a fios de energia elétrica ou em vias movimentadas.

O Comandante da Guarda Civil Municipal de Catanduva (GCM), José Carlos Larocca deu dicas para que possa aproveitar a brincadeira com segurança: Em primeiro lugar use máscara e não deixe de lavar as mãos antes de sair ou ao chegar da brincadeira e evite aglomerações.

Não solte pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos. Evite brincar perto de antenas, fios telefônicos ou cabos elétricos. Procure locais abertos como praças e parques. Não empine pipa em cima de lajes e telhados. Jamais utilize linha metálica, como fio de cobre de bobinas ou cerol (mistura de cola com caco de vidro). Também não faça pipas com papel laminado. O risco de choque elétrico é grande. Tente soltar pipa sem rabiola, como as arraias. Na maioria dos casos, a pipa prende no fio por causa da rabiola; Se a pipa enroscar em fios, não tente tirá-la. É melhor fazer outra. Nunca use canos, vergalhões ou bambus; Cuidado com ruas e lugares movimentados, principalmente quando andar para trás. Pode ter algum buraco ou pista. Atenção especial com os motociclistas e ciclistas — a linha pode ser perigosa para eles. Fique atento para que a linha não entre na frente deles. O comandante também deu dicas aos motociclistas, a recomendação da GCM é o uso de antenas antilinhas.

E mais uma vez, reforçando a dica fundamental é evitar aglomerações e respeitar o isolamento social a fim de se proteger do novo coronavírus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local