Fundo Municipal De Cultura Altera Formato De Projetos Devido A Pandemia

Catanduva estava cheia de projetos e programações culturais, principalmente depois que inaugurou o Teatro Municipal Aniz Pachá, mas com a pandemia do coronavirus muitos shows, teatros, apresentações tiveram que ser cancelas ou reprogramadas para outro formato como a internet.

A secretaria de Cultura de Catanduva divulgou uma boa noticia que o Fundo Municipal de Cultura aprovou a alteração no formato de apresentação dos projetos selecionados pelo Edital de Incentivo às Artes em 2019. Em virtude da pandemia, as apresentações não poderão acontecer de forma presencial, mas os proponentes inovaram e conquistaram um novo espaço, a era virtual.

Segundo a programação em breve no canal do YouTube da Secretaria de Cultura haverá: Encerramento da Mostra de Teatro Popular: ‘Vapor’, um espetáculo novinho em folha do Grupo Cabrabão, além de uma oficina de steampunk, Festival Sustentarte: Duas semanas de conteúdos inéditos e diários com contações de histórias, espetáculos e oficinas.

Ainda inovando e não deixando o mês junino sem a tradicional festa caipira, a Cultura prepara ainda um itinerário pelos bairros de Catanduva com “Seresta na Cidade” que será um repertório recheado de músicas juninas que será apresentado em um veículo em movimento.

As atividades acontecerão em junho e julho.

Ariane Pio

Da Reportagem Local