Febre Amarela: Apenas 14,13% dos Catanduvenses Foram Imunizados Neste Ano

A imunização contra a febre amarela é uma das principais ações para garantir o bem-estar e o sossego de crianças e adultos, por isso o Movimento Vacina Brasil chama a atenção para a atualização do cartão de vacinas. No ano passado a cobertura vacinal de Febre Amarela em Catanduva chegou a 82,4% já em 2020 apenas 14,13% foram imunizados.

A febre amarela é considerada uma doença de natureza silvestre porque a transmissão para os seres humanos só ocorre quando eles entram em contato com ambientes de mata e afins, principalmente por meio de ecoturismo.

Os casos urbanos de Febre Amarela podem ser transmitidos pelo Aedes Aegypti. Os sintomas iniciais da doença incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

A Secretaria de Saúde de Catanduva reforça que a vacina está disponível para pessoas de 9 meses a 59 anos de idade. Em crianças a imunização de ocorrer aos 9 meses e ser reforçada aos 4 anos. Pessoas na faixa etária entre 5 e 59 anos que não tenham se vacinado ou estejam sem comprovante de registro no cartão devem receber uma dose da vacina. Gestantes e pessoas acima de 60 anos devem procurar orientação no serviço de saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local