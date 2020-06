Especialista Dá Dicas de Higienização e Adequação Para Segurança ao Cliente e Funcionários

Reabrir a loja e proporcionar segurança ao consumidor para que ele volte a comprar é o objetivo de todo lojista em tempos de covid-19. Para isso, é preciso adotar uma série de medidas – em sua maioria obrigatórias, mas muitas opcionais – para proteger a equipe e os consumidores. Para auxiliar nesta tarefa, a arquiteta e especialista em projetos comerciais, Fernanda Schaan, divulgou algumas dicas para os lojistas.

Decretos de prefeituras e governos estaduais obrigam à adoção de medidas protetivas como disponibilidade de álcool gel 70%, medição da temperatura de funcionários e consumidores, uso de máscara, limitação do atendimento ao público, higienização periódica do ambiente, restrição do horário de funcionamento e outras já conhecidas, mas algumas ações, conforme Fernanda, dependem da criatividade e da disposição dos lojistas em inovar. “Neste momento, a exclusividade é um caminho para oferecer segurança aos clientes. O atendimento a um público específico (como o grupo de risco), com produtos previamente selecionados, ambiente higienizado e isolamento garantido, pode apresentar resultados positivos”, explicou.

Fernanda também indica utilizar novas formas de comunicação com os clientes e de exposição de produtos que permitam agilidade no atendimento e facilitem a higienização da loja. Além disso, ela sugere criar uma área ou um ponto de transição para retirada e entrega de produtos pelos clientes, com higienização constante. Também pode ser estabelecida uma rotina de abertura e fechamento da loja e higienização do ambiente, dos equipamentos e dos produtos, para disciplinar consumidores e funcionários. “A devolução de produtos também ter uma disciplina e ser realizada em espaço, caixa ou container específico”, destacou.

Antes de entrar na loja, o consumidor, se possível, deve passar por uma barreira de contenção (um tapete com água sanitária, por exemplo). Se a loja tiver um acesso único, deve providenciar um espaço intermediário, com maior distanciamento do mobiliário. Se tiver dois acessos, deve criar uma rota de acesso e saída de clientes, indicando o percurso que deve ser observado. A porta deve permanecer aberta para garantir entrada, circulação e renovação do ar. Maçanetas também devem ser higienizadas constantemente, e recomenda-se fazer isso em vários horários, para que o cliente perceba e certifique-se da limpeza das mesmas. Outra opção indicada é usar um ‘pé na porta’, equipamento de fácil fixação com o qual cliente abre a porta com o pé e evita o contato com a maçaneta. Outro item que merece atenção é a máquina de cartão. “Recomenda-se a que limpeza seja feita antes e depois do uso e mostrar isso ao cliente. Para isso, há produtos específicos e outros de uso comum, como água e desinfetante”, frisou a especialista.

Embalagens, banheiros, provadores, devem ser rigorosamente higienizados. “Nos banheiros deve ser feita a higienização frequente de pias, válvulas, torneiras e lixos. Álcool gel deve ser usado antes e depois do uso do banheiro por parte de todos os frequentadores e deve haver um plano de higienização com vários horários a cada turno. As embalagens também devem receber atenção e ser constantemente higienizadas. No caso dos provadores, melhor o cliente levar o produto e, se necessário, trazê-lo de volta à loja do que correr riscos. Para recebê-los, a loja pode ter um ponto ou área específicos de recebimento, que deve ser constantemente higienizado”, complementou.

Fernanda finalizou ressaltando sobre a importância dos cuidados com os colaboradores. “O uso obrigatório de máscara e a medição diária da temperatura são medidas obrigatórias em nível nacional. No caso das máscaras, recomenda-se que cada colaborador tenha várias unidades e use uma delas a cada dia. O mesmo vale para lojas cujos colaboradores utilizam avental durante a jornada de trabalho”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local