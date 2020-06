Escorpiões: Riscos de Ataques Podem Ser Maiores no Início de Inverno

Com a temperatura cada vez mais baixa os riscos de acidentes com escorpiões aumentam devido ao período de reprodução. Além disso, por conta do frio, os insetos tendem a se esconder nos cantos das casas, dentro de sapatos, casacos e roupas de cama. Dados do Ministério da Saúde afirmam que no Brasil 40% dos acidentes com animais peçonhentos são por picada de escorpião. “O principal fator da infestação é quando você se depara com uma espécie andando de dia ou de noite pelo ambiente. Para evitar picadas, é importante inspecionar todos os cantos da residência. Para evitar a presença do escorpião, a melhor recomendação é manter o ambiente do entorno da casa sempre limpo e fazer a manutenção da caixa de esgoto e da caixa de gordura. O escorpião fica entocado durante o dia e sai em busca de alimento à noite, gosta de se esconder em baixo de galhos e madeira, entulhos de material de construção, caixas de esgoto, etc. A melhor forma de evitar acidentes com escorpiões é eliminar o acesso dele dentro de casa. Se torna necessário vedar frestas, tampar ralos e fechar fissuras onde o animal possa se esconder, afastar as camas e móveis das paredes, não permitir que toalhas e lençóis encostem no chão impedindo assim dele subir. Também é muito importante não acumular roupas que serão lavadas em cestos no banheiro ou em outro lugar dentro da casa e fazer cuidadosamente a inspeção das roupas ante de lavá-las”, explicou o Biólogo, Kenio Suliani.

Há duas principais espécies de escorpiões mais temidas em solo brasileiro: o escorpião-marrom e o escorpião-amarelo. Esses dois tipos são responsáveis pela quase totalidade dos acidentes com os animais peçonhentos. “O escorpião amarelo é mais encontrado nas regiões Sudeste e Centro-oeste do Brasil e é aquele que causa mais acidentes, sendo o segundo mais perigoso do mundo. Mede cerca de 7 cm de comprimento e possui pernas e cauda com cor amarela. Já o tronco é marrom escuro. Já o escorpião-marrom também é conhecido como escorpião-preto. É mais encontrado no Leste e Centro do Brasil. Mede cerca de 6 cm de comprimento e não é uma espécie agressiva. Possui um veneno menos potente do que o do escorpião-amarelo. Possui cor marrom escura ou preta”, explicou.

A picada do escorpião provoca dor forte que surge rapidamente no local onde o veneno do aracnídeo foi inoculado. O escorpião pica regiões descobertas do corpo, como pé, pernas, mãos e braços. No adulto, provoca uma forte dor no local da picada, que pode irradiar para todo o membro. Já em crianças pequenas, além da dor, podem ocorrer náuseas, taquicardia, sudorese, arritmia cardíaca e edema pulmonar. Esse choque provocado no sistema cardiovascular pode levar à morte. Caso houver um acidente jamais faça garrote, corte ao redor da lesão ou coloque folhas, pó de café, etc. Primeiramente lave o local da picada faça uma compressa com água morna. Logo em seguida, procurar o hospital mais próximo, onde será feita uma avaliação médica", finalizou.

