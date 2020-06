Empresa de Suco Natural Realiza Doações de Equipamentos de Proteção a Covid-19

O combate ao Coronavírus tem ganhado forças, empresas tem se mobilizado para realizar doações e contribuído no enfrentamento do novo vírus. Foi o caso de uma empresa especializada em suco natural, a Citrosuco, que destinou para a Prefeitura de Catanduva diversos equipamentos de proteção para os profissionais que estão na linha de frente. Foram doadas 60.350 máscaras cirúrgicas, 20 galões de cinco litros de álcool 70%, 1.900 toucas descartáveis, além de 3.660 aventais impermeáveis, 230.400 luvas de látex e 1.830 máscaras N95.

A Prefeitura de Catanduva tem disponibilizado plataformas para que empresários e a população em geral colabore com doações de produtos e serviços que possam auxiliar no combate a Covid-19. Os interessados em realizar doações devem entrar em contato em apoiocovid19@catanduva.sp.gov.br. Entre os itens prioritários, no momento, estão máscaras cirúrgicas, máscaras N95, avental descartável, touca descartável, luvas de procedimento, álcool 70% (líquido) e álcool 70% gel. O Comitê de Apoio Administrativo ao Enfrentamento da Pandemia do Covid-19 é responsável por fiscalizar o cumprimento de medidas impostas para o controle do coronavírus, além de coordenar compras de materiais de limpeza e de higienização, entre outras atribuições.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local