Emprego: Super Muffato De Catanduva Anuncia Processo Seletivo Para Segunda Unidade

O Super Muffato de Catanduva, que deverá ser inaugurado até Setembro deste ano, começa a selecionar trabalhadores a partir desta terça-feira, dia 9. São 300 vagas de emprego incluindo operador de caixa, recepcionista, empacotador, balconista, açougueiro, repositor, fiscal de caixa, funcionário de limpeza, confeiteiro, agente de prevenção, recepcionista, sommelier, auxiliar de faturamento e encarregados de setores.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer nesta terça, a partir das 8 horas, à sede do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, localizado na Avenida Benedito Zancaner, 720, no Jardim do Lago. Deverão estar munidos de carteira profissional e documentos pessoais. Haverá distribuição de senhas com agendamento de dia e horário para entrevista.

A supervisora de Recursos Humanos da empresa, Aparecida Corck, adianta que não é necessária nenhuma “corrida” ao local para guardar vaga ou garantir entrevista de emprego. “Vamos atender todos os que nos procurarem e receberem a senha com agendamento, definindo data e horário para as entrevistas, sem atropelos. Estamos cumprindo todos os protocolos de segurança e saúde para que o processo transcorra sem qualquer problema”, afirmou.

A maioria das funções não exige experiência, pois os contratados passarão por treinamento na Uniffato – Universidade Corporativa do Grupo Muffato. É desejável que os candidatos tenham pelo menos o ensino médio e idade mínima de 18 anos. A prioridade de contratação é para pessoas que residam em bairros próximos à localização do empreendimento.

Esta será a segunda unidade do Grupo Muffato em Catanduva. O Max Atacadista foi inaugurado no dia 26 de Maio e gerou 300 empregos, diretos e indiretos. O novo empreendimento, que já seleciona mão de obra, é voltado para o varejo.

Grupo Muffato

O Grupo Muffato é a quinta maior rede de supermercados do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), e a única 100% nacional a figurar no Top 5 das gigantes do setor. Com 64 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), o Grupo tem 15 mil colaboradores diretos, além de gerar 10 mil empregos indiretos. A rede atua em 25 cidades do interior de São Paulo e Paraná.

Myllaynne Lima

Editora chefe