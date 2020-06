Educação especial: Rede Municipal Promove Atividades Com Professores, Pais e Alunos

Os professores da Rede Municipal de Catanduva se reinventaram durante a quarentena para transportar todo o carinho e cuidado pelos computadores, tablets e celulares. Atualmente, o município tem 327 alunos que são acompanhados pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), inclusive no período em que as aulas presenciais estão suspensas. O núcleo conta com 17 professores que atendem crianças com diferentes necessidades, sejam elas de fala, visão, funções motoras ou outros tipos de transtornos que são assistidos pelo Ensino Infantil e Fundamental.

“O atendimento nesse momento é um desafio grande, já que é tudo muito novo para todo mundo, inclusive para as crianças com deficiência, que necessitam de cuidado especial para que entendam de forma eficaz. Nós preparamos atividades lúdicas e jogos com brincadeiras que fazem parte do dia a dia da criança. Tudo que elas aprendem, agora em casa, seria o conteúdo que passaríamos em sala de aula, o que fizemos foi uma adaptação curricular”, destacou, a coordenadora do AEE, Odete Adelina Tinti

As atividades são atualizadas semanalmente, com a proposta de que com o apoio dos pais e familiares, as crianças aprendam um novo conteúdo a cada dia. “O professor grava as aulas, posta no portal e oferece atendimento individualizado e em grupo pelo WhatsApp, por chamada de vídeo, para oferecer o mesmo acolhimento que a criança teria na sala de recursos”, complementa a coordenadora do AEE.

O resultado da união de esforços emociona os educadores. “Ficamos emocionados com o que colhemos até agora, porque está sendo muito positivo. Os alunos precisam ter essa interação com o professor para que possam desenvolver as atividades e a participação dos pais está sendo fundamental”, comemora Odete.

O kit de educação é confeccionado pelos professores da educação especial e entregue semanalmente às famílias com jogos, brincadeiras e atividades que trabalham a coordenação motora, interpretação de texto, identidade, autonomia, socialização, matemática e raciocínio lógico. “Tudo é trabalhado dentro do planejamento que fizemos no início do ano. Agora neste momento estamos nos adaptando dentro do contexto da sala regular para que os alunos não percam nada. Dentro do possível, só temos motivos para agradecer.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local