Dupla Luan e Sabadin Promove Neste Domingo Live Solidária em Prol do Hospital do Câncer de Catanduva

Neste domingo, às 14h, a dupla sertaneja Luan e Sabadin promove Live Solidária com 100% da renda revertida para o Hospital de Câncer de Catanduva. O show será transmitido pelo canal do YouTube da dupla. As doações poderão ser feitas em dinheiro, por meio de QRCode, ou alimentos, através de telefone, que serão disponibilizados durante o show on-line.

“As doações para o HCC foram reduzidas com a impossibilidade da realização de eventos em função do isolamento social. No entanto, o câncer não entrou em quarentena e precisamos que a comunidade de Catanduva e das 18 cidades atendidas continuem nos ajudando para custearmos os tratamentos e cirurgias dos pacientes com câncer”, alertou o presidente da Diretoria Executiva da FPA, Reginaldo Donizeti Lopes,

O Presidente finalizou agradecendo aos cantores e aos que estão realizando doações em prol do HCC. “Obrigado aos artistas que estão realizando lives pró HCC, hoje especialmente ao Luan e Sabadin. Essas ações têm tido muita importância e obrigado também ao público que assiste, compartilha e doa”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local