Docente da FATEC Defende Tese Sobre “Padrão do Uso de Álcool Gel em Trabalhadores”

A Docente de Psicologia Sandra Regina Chalela Ayub da Faculdade de Tecnologia de Catanduva (FATEC) defendeu sua tese de doutorado de forma on-line e remota. A tese intitulada como “Identificação precoce do uso de álcool em trabalhadores e aplicação de intervenção breve” foi realizada em quatro etapas: levantamento inicial, entrevista, intervenção breve e seguimento. O objetivo da tese foi estudar o desempenho do trabalhador e o ambiente de trabalho afetado pelas consequências do uso abusivo do álcool, ocasionando queda de produtividade e qualidade no trabalho, bem como ausências no período de sua jornada, mudanças de hábitos pessoais, relacionamento ruim com os colegas, acidentes de trabalho, entre outras vulnerabilidades.

“Por toda a implicação responsável da instituição para concretizar essa contribuição, tenho muito a agradecer ao Centro Paula Souza por todo apoio, recursos disponibilizados para realização desta tese. Foi possível utilizar dos conhecimentos para contribuir com a sociedade, enriquecendo os serviços prestados à comunidade. Uma oportunidade ímpar de transformação e de grande contribuição ao aprimoramento da prática profissional”, agradeceu a docente.

Sobre a Docente

Sandra Regina

Chalela Ayub

Psicóloga e Professora de Ensino Superior na FATEC Catanduva nos cursos de Tecnologia em Gestão Empresarial e Tecnologia da Informação. Doutoranda em Educação – UNESP Marília, Mestre em Administração UNIFECAP, especialista em Gestão de Pessoas pela FAAP e em Psicologia do Trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local