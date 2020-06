Dj Lincoln Promove Nesta Sexta Uma Live Solidária em Prol do HCC

Com viés solidário o Dj Lincoln vai realizar nesta sexta-feira, dia 05 de Junho, às 21h, uma live solidária em prol do Hospital de Câncer de Catanduva. O show também vai contar com a participação especial do Dj Pial com remix de diversos estilos musicais.

Serão arrecadados alimentos não perecíveis, tais como, arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, leite. Todo alimento arrecadado será destinado para a alimentação dos pacientes e acompanhantes atendidos pelo HCC.

Diversos supermercados se uniram e disponibilizaram o espaço para a coleta de alimentos. Para os interessados, as doações podem ser entregues no Supermercado Iquegami, Supermercado Fortaleza, Supermercado Vitória, Supermercado Bertoni, além do Auto Posto Ipiranga, Portal Tico Gás e Água e Oficina do Botinha. Também é possível fazer as doações pelo WhatsApp (17)99759-8239. A apresentação conta com apoio do Studio Alfa Produções Musicais, Falcão Segurança e Fran Gráfica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local