Dia dos Namorados Pode Reaquecer Vendas nas Floriculturas de Catanduva

O Dia dos Namorados pode reaquecer as vendas nas floriculturas e amenizar o impacto negativo causado pelo Coronavírus. Além dos famosos buquês e rosas, para chamar a atenção dos clientes, as floriculturas tem investido em cestas de café da manhã e também cestas românticas com chocolates, vinho e algumas lembrancinhas.

O empresário falou sobre os métodos adotados parar atrair os clientes durante o período da pandemia. “Estamos utilizando as redes sociais no geral (Facebook, Instagram), além de promoções semanais de flores para dar uma alavancada nas vendas. Como as flores são perecíveis, nós diminuímos nosso leque e estamos dando preferência para espécies com maior durabilidade, como orquídeas e vasos já plantados”, destacou.

O florista também contou sobre os produtos mais vendidos nessa data. “Os produtos que mais saem são as rosas, orquídeas, cestas de café de manhã e cestas de chocolates, porém esse ano haverá uma diversificada, já que estamos trabalhando com muitas coisas diferentes, como os arranjos nas caixas e cestas com pelúcias”, complementou William.

Apesar da grande expectativa, o empresário pontuou que o feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira, dia 11, vai atrapalhar os comerciantes. “Esse ano o Dia dos Namorados será bem diferente, como os produtores de flores diminuíram a produção durante a pandemia, as famosas rosas vermelhas terão um custo maior, chegando ao triplo do valor que nós pagávamos, então investiremos mais em orquídeas, ramalhetes coloridos, begônias. Outro ponto negativo é o feriado na quinta-feira que vai atrapalhar um pouco nas vendas, mas estamos com boas expectativas”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local