Desenvolve SP Participa De Workshop On-Line Sobre Crédito Turístico Hoje

O Banco do Empreendedor participa hoje (05) do Workshop de Crédito Turístico On-line que, via web, a partir das 15h. O foco do encontro são as linhas de crédito disponíveis para os segmentos de hotelaria, agências de turismo, eventos, bares e restaurantes.

Na ocasião, serão divulgadas as linhas de financiamento da Desenvolve SP disponíveis para as empresas do setor do turismo cadastradas no CADASTUR, sistema do Ministério do Turismo. Para participar, os interessados devem acessar o link: http://zoom.us/j/91266115171.

A apresentação via internet segue determinações do Governo de São Paulo e reforça recomendações de especialistas, governantes europeus e dos EUA e Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à pandemia provocada pelo coronavírus.

O objetivo maior é auxiliar sobre as condições especiais em meio ao Coronavírus, buscando ajudar as empresas paulistas no enfrentamento dos impactos financeiros do coronavírus, o Governo de São Paulo, por meio da Desenvolve SP disponibiliza crédito especial para micro, pequenas e médias empresas. Os setores de Turismo, Cultura e Economia Criativa e CNAEs específicos do Comércio contam com prazo de 60 meses, incluindo a carência, de 12 meses, e taxa de juros de 1,20% a.m..

Para os outros setores, a taxa de juros passou de 1,43% a.m. para 1,20% a.m. O prazo do financiamento subiu de 36 para até 42 meses. E o prazo de carência triplicou, passando de três para até nove meses.

Ariane Pio

Da Reportagem Local