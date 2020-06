Departamento Municipal De Saúde De Itajobi Fiscaliza Estabelecimentos

Devido ao crescimento acelerado do número de casos em Itajobi, o Departamento Municipal de Saúde realizou ação de fiscalização e conscientização sobre a necessidade de isolamento social e medidas preventivas contra a COVID-19 em diversos locais do município, além de distribuição gratuita de máscaras.

As ações foram realizadas principalmente em locais que apresentam maior aglomeração de pessoas, como Bancos, Lotérica, Correios e Bares, e tem como finalidade principal gerar consciência de que resultados positivos para a não disseminação do Coronavírus só é possível com a colaboração de toda a população, com atitudes individuais que refletem na saúde da coletividade, como o uso de máscaras e o distanciamento.

Após as ações de conscientização, para aqueles que não cumprirem as regras serão aplicadas sanções como multas, tanto para a população quanto para os estabelecimentos comerciais, e para os estabelecimentos comerciais podendo chegar até à Cassação do Alvará de Funcionamento.

Além disso, a população pede para que a Prefeitura fiscalize a movimentação durante a noite e aos finais de semana, onde ainda existem pessoas fazendo festas em edículas, nesse caso Prefeitura de Itajobi pede aos munícipes que denunciem a Policia Militar pelo telefone 190.

Ariane Pio

Da Reportagem Local