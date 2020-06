Demanda Das Empresas Por Crédito Tem Queda 23,3% Em Abril, Segundo Serasa Experian

Dados do Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito mostram que houve uma queda de 23,3% na procura por crédito em abril, na comparação com igual mês do ano passado. Trata-se do maior recuo para os meses de abril em 12 anos de série histórica.

A comparação mensal do indicador, sem ajuste sazonal, mostra que também houve queda recorde na passagem de março para abril, com uma retração de 19,5%. Em 2020, a demanda das empresas por crédito já acumula uma queda 6,4%, levando em consideração os quatro primeiros meses do ano.

Na análise por porte das empresas, o indicador revela que apenas as grandes corporações apresentaram aumento na demanda por crédito, com alta de 4,0% na comparação com abril do ano passado. As micro e pequenas empresas foram as que mais sentiram a retração no crédito, ao apresentarem uma queda expressiva de 24,1%. As médias empresas também diminuíram seu apetite ao crédito, com baixa de 1,1% em abril.

Na avaliação do economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o clima de instabilidade financeira influenciou os resultados de abril, afetando diretamente as empresas de menor porte, geralmente, as mais vulneráveis.

O indicador revela que houve queda generalizada em todos segmentos econômicos na busca por crédito. Empresas do comércio tiveram o recuo mais expressivo (-24,6%), seguido das que atuam no ramo de serviços (-22,7%) e da indústria (-22,0%).

Ariane Pio

Da Reportagem Local