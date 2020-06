Crosp Tem Novas Recomendações Para Dentistas E Sebrae Tem Dicas On-Line Para Os Profissionais

O Conselho Federal de Odontologia apresentou nesta ultima terça-feira dia (02), uma nova versão das recomendações de atendimento odontológico durante a pandemia de COVID-19. O documento elaborado junto com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira visa orientar as principais recomendações que possam auxiliar os cirurgiões-dentistas e agentes públicos e privados a atenderem pacientes nesse momento de crise.

Recomendações para atender o paciente em sistema presencial: Aferir a temperatura corporal do paciente e acompanhante; Deve-se monitorar a temperatura da equipe de saúde bucal; A febre será definida para os pacientes que apresentarem a temperatura acima de 37,8 oC; Evitar aglomeração de pacientes e acompanhantes na sala de espera, devendo manter distância de pelo menos um metro entre as pessoas.

Já para o profissional da area deve-se: Usar máscara com válvula N95, ou em casos de continuar usando a máscara comum, deverá trocá-la a cada 2 horas. Reforçar o uso de EPI, incluindo o jaleco, máscara, gorro, luvas e óculos de proteção. E lembrando de lavar o seu jaleco separado das roupas do dia a dia, para não contaminá-las. Lavar cuidadosamente as mãos antes e depois das consultas. Após a consulta, desinfeccionar todas as superfícies imediatamente. Ter precaução redobrada no manuseio de moldes e modelos, assegurando sua desinfecção de forma correta. Seguir rigorosamente todos os protocolos de desinfecção e esterilização. Evitar os cumprimentos como beijos ou apertos de mãos na consulta. Procure manter todas as superfícies do consultório permanentemente limpas e desinfetadas devido ao fato que o vírus pode ser transportado pelos aerossóis e sobreviver nessas superfícies por até nove dias.

Na página do Sebrae existe um curso on-line para os profissionais da área enfrentar esse tempo de pandemia e não perder clientes seguindo as devidas recomendações. Confira: https://sebrae.contatosebraesp.com.br/C19_dentista?fbclid=IwAR3KO_TtkPr-G_Yl_z8ahHQI3aqnP8fxrwGihxAQ4q7U_Lct0cOzUIfo_Lw.

Ariane Pio

Da Reportagem Local