Coronavírus: Prefeitura de Itajobi Realiza Sanitização nas Ruas em Prevenção a Covid-19

Nesta sexta-feira (12) e sábado (13) a Prefeitura de Itajobi iniciou a sanitização em ambientes com maior fluxo de pessoas tais como bancos, escolas, supermercados, lotéricas, correios e espaços públicos. O objetivo é diminuir a propagação do coronavírus.

O produto utilizado para o procedimento é o hipoclorito de sódio a 0,5%, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde.

Conforme os agentes da Vigilância Sanitária responsáveis pelo serviço, à substância que está sendo aplicada não é prejudicial à saúde humana. Para facilitar a higienização, os técnicos solicitam que os motoristas e transeuntes evitem passar pelos locais onde está sendo realizado o trabalho.

De acordo com o boletim epidemiológico, o município de Itajobi possui 43 casos positivos, dentre esses 14 estão curados e os outros 29 em isolamento domiciliar. Há outro s 4 suspeitos, 76 descartados e 2 óbitos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local