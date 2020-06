Coronavírus: Posto de Combustíveis Adota Atendimento Especial Para Grupo de Risco

Intitulada como “Leva e Traz para Grupo de Risco” um posto de combustíveis de Catanduva está promovendo uma ação solidária para os idosos e pessoas que possui alguma doença crônica e não querem sair de casa para evitar o contágio pelo Coronavírus. Uma equipe se dispõe a buscar o veículo na residência do cliente e realiza o serviço de abastecimento, troca de óleo, lavagem e revisão sem cobrança de taxa. A medida visa garantir segurança ao grupo considerado de risco, diminuindo assim a necessidade de se deslocar de casa e ter contato com outras pessoas. A empresa ainda garante higienização interna do veículo, além do uso de equipamentos de proteção pelos funcionários. O atendimento especializado é realizado através de agendamento pelo telefone (17) 3523-7470 ou pelo WhatsApp (17)99683-0833. O estabelecimento fica localizado na Rua Sete de Setembro, 818 –Higienópolis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local