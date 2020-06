Coronavírus: Máscaras de Proteção Exigem Cuidados no Descarte

As máscaras de proteção são ferramentas fundamentais para o combate ao coronavírus, laváveis ou descartáveis, é importante ter o cuidado com descarte desses itens. Quando jogadas de forma incorreta, as máscaras de proteção tornam-se um perigo para outras pessoas, como catadores de lixo e garis.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no caso das máscaras de pano (laváveis), mais utilizadas pela população em geral, elas devem ser colocadas em saco de papel ou plástico fechado ou em uma lixeira com tampa. Antes do descarte, as máscaras de pano devem ser lavadas. E, tanto para elas, quanto para as descartáveis, vale identificar o saco de lixo antes de jogá-las na lixeira, avisando de que ali se encontram máscaras de proteção contra o Covid-19. Esta ação é fundamental, em especial, quando há alguém na casa positivado para a doença. Neste caso, não só máscaras, mas todo lixo deve ser separado e identificado.

Para evitar a contaminação de garis e catadores de lixo, é necessário que as máscaras de proteção, tanto de pano (se não houver mais condições de uso) quando descartáveis, seja dispensadas em lixo orgânico. De maneira alguma devem ser colocadas em lixo seco ou reciclável. Ainda de acordo com a ANVISA, as regras são claras, não pode tocar o rosto ou na superfície frontal da máscara ao coloca-la ou tirá-la para o descarte. As mãos devem ser higienizadas antes e depois de ambos os procedimentos com água e sabão e álcool gel 70%.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local