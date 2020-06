Contratando em Meio à Pandemia: Muffato Distribui Três Mil Senhas Para Entrevista

Centenas de pessoas à procura de emprego compareceram à sede do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, na manhã de ontem (09) para participar do processo seletivo do Super Muffato de Catanduva.

A unidade deverá ser inaugurada até Setembro deste ano.

As fichas para o processo seletivo seriam entregues a partir das 8h, mas antes desse horário uma multidão já estava aguardando na rua que dá acesso ao Sincomercio.

De acordo com a Assessoria do Muffato, três mil senhas foram distribuídas e as entrevistas serão realizadas até a próxima semana.

Os candidatos disputam vagas de caixa, recepcionista, empacotador, balconista, açougueiro, repositor, fiscal de caixa, funcionário de limpeza, confeiteiro, agente de prevenção, recepcionista, sommelier, auxiliar de faturamento e encarregados de setores.

A maioria das funções não exige experiência, pois os contratados passarão por treinamento na Uniffato – Universidade Corporativa do Grupo Muffato. É desejável que os candidatos tenham pelo menos o ensino médio e idade mínima de 18 anos.

A prioridade de contratação é para pessoas que residam em bairros próximos à localização do empreendimento.

Esta será a segunda unidade do Grupo Muffato em Catanduva. O Max Atacadista foi inaugurado no dia 26 de maio e gerou 300 empregos, diretos e indiretos.

O novo empreendimento, que já seleciona mão de obra, é voltado para o varejo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local