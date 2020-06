Comércio De Catanduva Prepara Horário Especial Para Vendas Do Dia Dos Namorados

O Sincomércio de Catanduva divulgou um horário especial no comércio para hoje (06) com objetivo de ajudar nas vendas do Dia dos Namorados.

Confira os horários especiais de hoje no comércio de Catanduva. Conforme convenção coletiva do Trabalho o horário de atendimento ao público já adequado ao Decreto nº 64.994/2020: no interior da loja será das 9h às 13h e das 13h até às 17h em sistema drive-thru.

Em relação aos comerciantes e empresários com a abertura das lojas mesmo que seja em meio período, eles acreditam que possam melhorar as vendas, mas ainda sem lucros para compensar os meses que ficaram fechados devido às normas do Governo de fechamento do comercio para enfrentamento do COVID-19.

Já para aqueles que são consumidores, eles acreditam que pagar as contas e comprar o básico neste momento são o mais importante para enfrentar toda a crise. Para aqueles que vão presentear no Dia dos Namorados, o mimo não vai passar de uma lembrancinha de no máximo R$ 50 reais para comprometer o orçamento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local