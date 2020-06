Com Retomada no Atendimento Presencial, Lojistas do Shopping Criam Boas Expectativas

Lojistas do Garden Shopping Catanduva estão otimistas em relação às vendas com atendimento presencial, autorizado na última segunda-feira, dia 01 de Junho. Para garantir a segurança dos funcionários e clientes, diversas medidas de higiene foram adotadas, cumprindo as exigências do novo decreto.

A Equipe de O Regional esteve no local e conversou com alguns lojistas e a maioria deles relatou que mesmo com o movimento mais fraco do que em outros tempos, todos estão bastante esperançosos com a reabertura. “No primeiro dia de reabertura tivemos pouco movimento nos corredores, mas a boa notícia é que quem veio ao shopping estava aqui para comprar”, comemorou a proprietária de uma loja de calçados.

Grande parte dos vendedores explicou que a forma de atender o cliente também mudou, afinal, com o uso obrigatório de máscaras, é preciso sorrir com os olhos. Muitos pontuaram que com o período de pandemia, o principal objetivo é oferecer segurança ao cliente devido às novas regras de atendimento.

O Garden Shopping está funcionando todos os dias da semana, das 15h às 19h. Praça de alimentação e cinema permanecem fechados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local